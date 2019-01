Rigoni saluta l’Atalanta: ufficiale il ritorno allo Zenit

Si è già conclusa l’avventura di Emiliano Rigoni all’Atalanta. Il fantasista argentino ha fatto ritorno allo Zenit San Pietroburgo

La notizia era nell’aria ma ora è arrivata anche l’ufficialità. Emiliano Rigoni dopo soli sei mesi lascia l’Atalanta e torna allo Zenit San Pietorburgo. L’esterno offensivo ex Huracan, non potendo per regolamento indossare la maglia di un’altra squadra fino a luglio, dovrà trovare spazio nell’undici di San Pietroburgo per poi, eventualmente, fare ritorno in Sudamerica: il River Plate ha manifestato un certo interesse.