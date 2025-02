Rigore Hien, la reazione di Henry: «Non ci credo, sul serio lo hanno fatto?» – VIDEO

Rigore Hien, anche Thierry Henry come Gasperini ha commentato negativamente la scelta dell’arbitro e del VAR di concedere il penalty – VIDEO

Il rigore fischiato a Hien per un contatto che ha fatica si può chiamare tale su Nilsson ha scatenato la reazione di Gasperini che nel posto partita di Brugge Atalanta tuona che: «io le regole non le conosco più e sicuramente non mi piace». Non è il solo perchè il penalty concesso dall’arbitro turco Meler e confermato dal VAR van Boekel non ha convinto nessuno. Ecco come Thierry Henry alla CBS ha commentato la decisione.

«No, assolutamente no e poi no! Volete dirmi che sono andati a vederlo e lo hanno dato lo stesso? Non ci credo, sul serio?».