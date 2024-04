Rigore Juve-Lazio, Ravanelli: «Così perdiamo credibilità...»

Le parole di Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, sull’episodio del rigore nella sfida contro la Lazio

Fabrizio Ravanelli, ex giocatore, ha parlato a Mediaset del rigore prima concesso e poi revocato dopo una revisione al Var da Massa nella semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio.

LE PAROLE – «Non la condivido, anche se c’è questa regola. Per me perde di credibilità l’arbitro e il movimento calcistico, per me è una presa in giro».

