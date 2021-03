La Sampdoria annuncerà presto i rinnovi contrattuali di Verre, Audero e Ferrari. Manca l’accordo per Gabbiadini

La Sampdoria blinda i pezzi pregiati della rosa. Come riportato dal Secolo XIX, sono stati definiti gli accordi per i rinnovi contrattuali di Valerio Verre, Emil Audero e Alex Ferrari. I tre blucerchiati firmeranno fino al 2025. Solamente per il trequartista ex Verona è previsto un aumento di ingaggio (850mila euro netti a stagione). A breve l’annuncio da parte del club doriano.

Per quanto riguarda il rinnovo di Gabbiadini, invece, al momento non è stato raggiunto un accordo tra le parti. L’agente dell’attaccante si aggiornerà nei prossimi giorni con la società blucerchiata per trovare la quadra dell’operazione. Secondo fonti vicine al club, si arriverà a un’intesa.