Rinnovo Calhanoglu: ecco i dettagli su cifre e durata

Il Milan vuole accelerare per il rinnovo di Hakan Calhanoglu: ecco alcuni dettagli su cifre e durata del prolungamento

Non c’è solo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic a tenere banco al Milan ma anche quello di Hakan Calhanoglu. Per il prolungamento del contratto del turco il discorso è più in discesa rispetto a Ibra: nei giorni scorsi c’è stato un importante colloquio con l’agente Gordon Stipic dove sono state gettate le basi per un accordo.

Come riporta Il Corriere dello Sport, l’intenzione del Milan è quella di prolungare l’attuale contratto di tre anni, dunque dal 2021 al 2024. Serve trovare intesa sull’ingaggio. Il Milan è disposto a passare dai 2,5 milioni netti all’anno attuali a 3, mentre l’ex Bayer Leverkusen vuole qualcosa di più. Probabilmente si può trovare un accordo inserendo dei bonus nel nuovo contratto.