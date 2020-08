Rinnovo Ibrahimovic, Pioli lo chiama: ecco l’arma in più del Milan

Il Milan prova a convincere Ibrahimovic a firmare il rinnovo: l’arma in più è il tecnico Pioli, in contatto con lo svedese

Il futuro del Milan riparte anche da Ibrahimovic, nonostante ancora non ci siano novità sul fronte rinnovo. La società confida nello svedese, così come Pioli, in contatto costante con il giocatore. Come spiega La Gazzetta dello Sport, è proprio questa l’arma in più dei rossoneri: il continuo rapporto tra il tecnico e l’attaccante.

Pioli ha chiamato più volte Ibra, con tatto, intelligenza e rispetto dei ruoli, confermandogli la sua centralità nel progetto. Al momento, però, la trattativa è in fase di stallo: Elliott si aspetta che la dirigenza convinca lo svedese a ridurre le pretese. Al momento, infatti, il giocatore chiede 7.5 milioni netti a stagione. A queste cifre, è difficile sperare nella firma: l’offerta,infatti, resta di 5 milioni più bonus.