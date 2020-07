Rinnovo Inzaghi, Lotito convoca il tecnico per un incontro: l’allenatore vuole maggiori garanzie per la prossima stagione

Un incontro per decidere il futuro del tecnico della Lazio. Claudio Lotito e Simone Inzaghi si incontreranno nei prossimi giorni per capire se ci saranno le condizioni per poter proseguire il rapporto iniziato nel 2016: come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico chiede maggiori garanzie.

L’intenzione del presidente capitolino è quello di blindarlo con un accordo fino al 2022, con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Il fattore determinante riguarderà la composizione della rosa in vista della prossima stagione, Inzaghi vuole assolutamente colmare il gap con le squadra di alta classifica.