Rinnovo Inzaghi, nessun dubbio: l’Inter vuole blindare il tecnico

L’Inter, dopo la dirigenza, è pronta a blindare anche Simone Inzaghi con il rinnovo di contratto: le ultime

L’Inter pronta a blindare Simone Inzaghi. Il club, la dirigenza e il presidente Zhang sono molto soddisfatti del lavoro dell’ex tecnico della Lazio, che ha sostituto Conte sulla panchina interista.

L’Inter di Inzaghi attua un calcio europeo e dopo undici anni ha riconquistato gli ottavi di Champions League: la prossima estate Zhang – scrive il Corriere dello Sport – è pronto ad allungare il contratto del tecnico piacentino, attualmente in scadenza nel giugno 2023. L’offensiva del sodalizio nerazzurro anche per mettere a tacere i rumors dalla Spagna sull’interessamento dell’Atletico Madrid per Inzaghi in caso di divorzio con Simeone. Dopo la dirigenza, quindi, toccherà al mister piacentino firmare il prolungamento contrattuale.