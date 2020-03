Rinnovo Luis Alberto: quasi fatta per il prolungamento fino al 2025. I dettagli

Rinnovo Luis Alberto: mancano pochi dettagli per il rinnovo dello spagnolo con la Lazio fino al 2025. Atteso l’annuncio ufficiale

In questo periodo per tutti, i tifosi laziali possono tornare ad abbozzare un sorriso. Come riporta la Gazzetta dello Sport è vicinissimo il rinnovo di Luis Alberto con la Lazio.

L’attuale accordo scade nel 2022 e la trattativa per rinnovarlo è in dirittura d’arrivo. Come ha confermato lo stesso agente del calciatore, Alvaro Torres. «Con la Lazio ci stiamo sentendo in continuazione. C’è una totale sintonia». La bozza di accordo prevede un prolungamento fino al 2025 con ingaggio raddoppiato. Dagli attuali 1,8 milioni di euro a circa 3,5 milioni bonus compresi.