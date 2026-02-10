Rinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! La situazione

Il campo racconta una storia di gol, inserimenti vincenti e leadership tecnica, ma dietro la scrivania della Continassa la narrazione cambia registro facendosi decisamente più tesa. Il futuro di Weston McKennie è diventato il vero rompicapo del calciomercato della Juventus. Mentre l’incursore statunitense vive la sua stagione più prolifica sotto la guida di Luciano Spalletti, le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, sono entrate in una fase di pericoloso stallo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la distanza tra le parti rimane significativa. L’entourage del giocatore punta in alto: la richiesta per prolungare il matrimonio con la Vecchia Signora è fissata a quota 4 milioni di euro netti a stagione, a cui andrebbero aggiunte pesanti commissioni per la firma. Una cifra importante che impone riflessioni profonde al DS Marco Ottolini e all’amministratore delegato Damien Comolli, consapevoli che trattenere quello che oggi è il “centrocampista totale” della Serie A richiederebbe uno sforzo economico paragonabile a un vero e proprio nuovo acquisto.

La situazione di incertezza ha inevitabilmente attivato i radar delle big. In prima fila ci sarebbe l’Inter: la dirigenza dei Nerazzurri, da sempre maestra nel cogliere le occasioni a parametro zero, monitora la situazione con estremo interesse, pronta a garantire al classe ’98 l’ingaggio richiesto per strapparlo ai rivali storici. Ma la minaccia non è solo italiana. Anche l’Atletico Madrid del “Cholo” Diego Simeone ha effettuato sondaggi concreti, vedendo nel numero 8 bianconero il prototipo del guerriero moderno, capace di abbinare intensità agonistica e sensibilità tecnica. Spalletti, che considera McKennie l’equilibratore imprescindibile del suo sistema, continua a sollecitare la società: perderlo a zero sarebbe un rischio troppo alto.