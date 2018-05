Rinnovo Paratici, si va verso la conferma della triade alla Juventus: il direttore sportivo forma un terzetto importante con Marotta e Nedved

C’è un trio di dirigenti che sta facendo le fortune della Juventus, è formato da Pavel Nedved, Giuseppe Marotta e Fabio Paratici. Quest’ultimo svolge il ruolo di direttore sportivo ed è una figura chiave per il calciomercato bianconero. Nelle ultime settimane erano uscite voci riguardo un suo presunto addio alla Juventus, ma così non sarà perché Paratici è vicinissimo al rinnovo con i bianconeri. Qualcuno all’estero ha pensato a lui, artefice di grandi colpi di recente per la Juve, ma il suo contratto in scadenza sarà rinnovato. La firma dovrebbe arrivare a giorni, anche perché la scadenza è fissata per il 30 giugno.

Non si scioglierà la triade con Nedved e Marotta. I tre continueranno a lavorare per la Juventus come hanno fatto e stanno facendo da molti anni a questa parte. In un clima di cambiamento per i bianconeri (con Allegri ancora in bilico) le radici della dirigenza non mutano. Paratici è alla Juventus dal giugno 2010, ha seguito il collega Marotta dopo aver collaborato con lui alla Sampdoria. Emiliano di nascita, Paratici ha fatto anche il difensore e il centrocampista giocando prevalentemente in Serie C.