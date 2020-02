Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, ha parlato dopo la decisione di rinviare 5 gare di Serie A

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha apprezzato la decisione presa in concomitanza con FIGC, Lega Serie A e Coni, com riportato in una nota Ansa dopo il rinvio di 5 gare di Serie A.

«Espresso soddisfazione per la collaborazione che in queste ore è stata dimostrata da FIGC e Leghe Calcio e anche dal Coni».