Rinvio Juve Inter, Mentana: «Situazione senza precedenti». Poi l’attacco social – FOTO

Enrico Mentana, noto giornalista e anche tifoso dell’Inter, commenta la questione rinvii in Serie A: ecco le sue parole

Enrico Mentana, noto giornalista e tifoso dell’Inter, ha commentato sul suo profilo Facebook il rinvio di Juve-Inter: «Si svilupperanno mille polemiche, e solo per il big match. Ma siamo in una situazione senza precedenti. Giusto o sbagliato che sia, l’Inter ora si ritroverà a giocare le ultime 5 partite di campionato in 15 giorni: il 10 maggio Inter-Genoa il 13 Juve-inter, il 17 Inter-Napoli, il 20 Inter-Sampdoria e il 24 Atalanta-Inter».

In seguito Mentana ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto carica di polemiche per la decisione di rinviare il Derby D’Italia.