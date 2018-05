Roma-Juventus, allerta sicurezza: rischio scontri in caso di scudetto bianconero

Roma Juventus, è allerta sicurezza in vista della sfida di questa sera in programma allo stadio Olimpico: rischio scontri in caso di vittoria dello scudetto dei bianconeri

Roma Juventus, è tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo stadio Olimpico e valida per la 37^ giornata di Serie A 2017/2018. Secondo quanto riporta il Corriere di Roma, è allarme sicurezza: timore scontri in caso di vittoria dello scudetto da parte della formazione bianconera. Fin qui, inoltre, la norma antialcol si è rivelata inefficace ed è previsto l’arrivo nella Capitale di migliaia di sostenitori della Vecchia Signora nelle prossime ore.

Allo stadio Olimpico di Roma potrebbero arrivare 5 mila tifosi della Juventus, ma il numero è ben superiore visto che molti sostenitori bianconeri vivono nella Capitale. Tutti pronti a vincere lo scudetto, che sarà matematico in caso di non sconfitta, di fronte ai rivali di sempre. E i vertici dell’ordine pubblico hanno progettato un piano di sicurezza straordinario, sebbene desta grande preoccupazione l’afflusso congiunto allo stadio. E, in caso di vittoria del Tricolore, non è possibile escludere reazioni da parte delle frange più estreme del tifo giallorosso: allerta massima!

