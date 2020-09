Riviere: «Il Crotone rappresenta una buona opportunità per me»

Emmanuel Riviere, neo acquisto del Crotone, ha parlato della sua nuova avventura ai canali ufficiali del club calabrese

Emmanuel Riviere, neo acquisto del Crotone ha pronunciato le prime parole da giocatore rossublu ai microfoni dei canali ufficali del club neo promosso in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

OPPORTUNITA’ – «Sono molto contento e motivato, appena mi sono svegliato mi sentivo bene e l’unico pensiero era quello di stare con i compagni e allenarmi. Per me Crotone rappresenta una buona opportunità, non vedo l’ora di misurarmi nella Serie A».

CARATTERISTICHE – «Le mie principali caratteristiche? Ogni partita è differente, posso attaccare la profondità, giocare con la palla tra i piedi, cross e tiro, dipende dal tipo di avversario che affronteremo».