Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagli

Roberto Mancini è rientrato in Qatar: finito il blocco in Italia, il tecnico è tornato alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagli

Dopo giorni di grande apprensione e incertezza legata all’inasprimento del conflitto in Medio Oriente, la situazione logistica si sblocca per Roberto Mancini. L’allenatore è riuscito finalmente a fare ritorno in Qatar per riprendere il proprio posto sulla panchina dell’Al-Sadd. Partito nelle scorse ore con un volo decollato da Roma, il mister potrà dirigere la seduta di allenamento della sua squadra già a partire dalla serata di oggi, domenica 15 marzo.

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Il blocco nella Capitale e l’escalation nel Golfo

L’allenatore italiano era rientrato temporaneamente nella Capitale proprio nei giorni in cui ha preso il via la nuova e preoccupante escalation militare che ha coinvolto i Paesi del Golfo Persico. Una crisi internazionale che ha inevitabilmente toccato da vicino anche il Qatar, nazione in cui Mancini allena attualmente, impedendogli un rientro immediato per ragioni di sicurezza.

Il crollo in campionato senza la guida tecnica

L’assenza prolungata del proprio condottiero si è fatta sentire pesantemente sulle prestazioni e sul morale dell’Al-Sadd. Nel corso dell’ultimo turno di campionato, infatti, la compagine qatariota è scesa in campo contro l’Umm-Salal priva della sua guida tecnica, incassando una netta e dolorosa sconfitta per 5-2. Un passo falso che rende il rientro del mister ancora più urgente per ristabilire l’equilibrio tattico.

Champions League rinviata: salta il derby con Inzaghi

Le tensioni geopolitiche hanno avuto ripercussioni dirette anche sul calendario delle competizioni continentali. Sono state ufficialmente rinviate le attese sfide di Champions League asiatica contro l’Al-Hilal, allenato da Simone Inzaghi. Come il Qatar, infatti, anche l’Arabia Saudita risulta direttamente coinvolta nel complesso scacchiere del conflitto mediorientale.

I prossimi impegni in calendario

Salvo ulteriori imprevisti o direttive di sicurezza, l’Al-Sadd dovrebbe tornare regolarmente sul rettangolo verde per il prossimo turno di campionato martedì 17 marzo, con fischio d’inizio alle ore 19:30 contro l’Al-Arabi. Per quanto concerne l’attesissimo recupero europeo contro l’undici di Simone Inzaghi, la data rimane al momento un’incognita: la riprogrammazione del match dipenderà esclusivamente dall’evoluzione della crisi nella regione.