Rocchi su Maresca: «Non può essere ucciso per una partita...»

Il designatore arbitrale Rocchi ha parlato dello stop di Maresca dopo la direzione di gara in Roma-Milan

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale italiano, ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport ha parlato dello stop all’arbitro Maresca dopo la direzione di gara negativa in Roma-Milan.

STOP MARESCA – «Lo rivedrete presto, non può essere ucciso per una partita. Non mi è piaciuta la sua gestione della partita, l’errore ci può stare. La serata storta può capitare, le ho avute anche io, adesso magari farà un passaggio in Serie B per poi tornare subito in Serie A».