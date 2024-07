Rodri Spagna: fuori all'intervallo, ma Nico Williams trova il gol

Rodri lascia il campo all’intervallo: una botta con Lenormand lo costringe a rimanre in panchina: al suo posto Zubimendi

Brutta tegola per la Spagna, che perde Rodri nell’intervallo! Il centrocampista spagnolo si è fatto male nel finale di primo tempo con un contatto fortuito con Lenormand.

Al suo posto entra Zubimendi. La Spagna non sembra però soffrire il campo perchè in meno di un minuto Yamal inventa e Nico Williams porta in vantaggio le Furie Rosse.