Rodri, arriva la multa dopo Tottenham Manchester City: sanzione da 80mila sterline ma niente squalifica

Rodri, ecco la stangata economica dopo Tottenham Manchester City: arriva la multa, niente squalifica

Rodri era finito sotto i riflettori dopo il 2-2 tra Tottenham e Manchester City, quando aveva espresso pubblicamente il proprio malcontento per la direzione arbitrale. Quelle dichiarazioni avevano portato la Federazione inglese ad aprire un procedimento per cattiva condotta, ritenendo che il centrocampista avesse messo in dubbio l’imparzialità dell’arbitro, violando le norme disciplinari previste dal regolamento.

Dopo oltre un mese di valutazioni, la FA ha deciso di sanzionarlo con una multa di 80mila sterline, evitando però la squalifica. La commissione incaricata di esaminare il caso ha stabilito che le sue parole non fossero abbastanza gravi da giustificare una sospensione, chiudendo così la vicenda con una punizione economica ma senza conseguenze sportive.

COMUNICATO – “Una commissione di regolamentazione indipendente ha sanzionato Rodri per i commenti rilasciati ai media dopo la partita di Premier League del Manchester City contro il Tottenham Hotspur, tenutasi domenica 1° febbraio. È stato affermato che il centrocampista ha agito in modo improprio durante un’intervista con i media post-partita, rilasciando commenti che implicavano parzialità e/o mettevano in dubbio l’integrità di un ufficiale di gara e/o degli ufficiali di gara, in violazione della regola E3.1 della FA. Rodri ha successivamente ammesso l’accusa nei suoi confronti. La Commissione di regolamentazione ha imposto una multa di 80.000 sterline e un avvertimento sulla condotta futura a seguito di un’udienza“.