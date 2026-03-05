Connect with us
Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per l’ex Cagliari! Ecco dove giocherà

4 ore ago

Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per l’ex Cagliari e Napoli! Ecco dove giocherà il centrocampista, c’è l’annuncio

Nuova avventura sportiva per Marko Rog. Dopo aver recentemente rescisso il proprio contratto con il Cagliari, il centrocampista ha ufficialmente firmato per la Lokomotiva Zagabria. Il giocatore ha espresso grande soddisfazione per il trasferimento, elogiando la costante crescita del club e il suo approccio calcistico propositivo. Pienamente motivato e in ottima condizione fisica, l’atleta non vede l’ora di scendere in campo per aiutare i compagni a raggiungere i traguardi stagionali.

LE SUE PRIME PAROLE – «Sono felice di essere qui. Il Lokomotiva è un club in crescita da anni, noto per il suo calcio coraggioso e aperto. Sono motivato,  mi sento bene e non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra e aiutare il club a raggiungere i migliori risultati possibili nel resto della stagione».

