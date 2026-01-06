Roma, definito l’accordo per il prolungamento di Mancini e Cristante: i due senatori restano in giallorosso

Roma, fumata bianca per Mancini e Cristante: trovato l’accordo per il rinnovo dei due pilastri della squadra

La Roma ha raggiunto un’intesa totale con Gianluca Mancini e Bryan Cristante per il rinnovo dei rispettivi contratti. I due pilastri della squadra sono pronti a legarsi ancora a lungo al club giallorosso, confermando la volontà reciproca di proseguire insieme un progetto tecnico che li vede protagonisti da anni. Lo riporta Di Marzio.

Il club capitolino punta con decisione al ritorno in Europa, affidandosi alla solidità e all’esperienza di Mancini e Cristante. La squadra occupa attualmente il quinto posto in classifica ed è pienamente in corsa per un piazzamento Champions. L’ultimo turno di campionato ha lasciato però un retrogusto amaro: nel ritorno di Gasperini al Gewiss Stadium, la Roma è caduta 1-0 contro l’Atalanta, complice il discusso gol di Scalvini per un presunto fallo su Mile Svilar.

Nel prossimo impegno di Serie A, i giallorossi saranno attesi dalla trasferta sul campo del Lecce. La sfida è in programma martedì 6 dicembre alle ore 18:00 e rappresenta un passaggio importante per mantenere il ritmo delle dirette concorrenti nella corsa europea.

