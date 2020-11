Roma, Amra Dzeko: «Questo club è la nostra famiglia»

Amra Dzeko, moglie dell’attaccante della Roma, ha speso parole positive per il club giallorosso

Amra Dzeko, moglie dell’attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista a SportWeek in occasione dell’iniziativa giallorossa “Amami e Basta”.

«Sappiamo che la carriera di un calciatore è fatta anche di queste cose, siamo abituati. Quando ci siamo conosciuti io vivevo a Los Angeles, lui a Manchester, facevamo di tutto per vederci, poi a Roma ci siamo trasferiti insieme ed è iniziata la nostra vita come famiglia. L’abbiamo costruita qui, a Casal Palocco, nel nostro quartiere, dove ci troviamo benissimo. E anche la Roma è una famiglia per noi».