Atalanta, Pessina: «Oggi non ho capito il metro dell’arbitro»

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Roma

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Roma. Le sue parole:

ROMA – «Loro hanno fatto una grande prova difensiva e ripartivano. Ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano ma non siamo riusciti a colpire».

MIRANCHUK-MALINOVSKYI – «Difficile aggiungere qualcosa in questo momento per la situazione che c’è. Noi gli stiamo vicino sia a Miranchuk che a Malinovskyi. Preferirei parlare della partita».

PRESTAZIONE – «Sicuramente ci è mancata lucidità sotto porta. Difficile anche in questo periodo, la stanchezza si fa sentire ma non è un alibi. Ci mancano anche dei giocatori la davanti. Deve uscire la qualità nei singoli. Oggi c’è stato anche un metro arbitrale che non mi ha convinto. Non sono contento dopo una sconfitta non si può esserlo, ma ora pensiamo alla prossima partita che vogliamo andare avanti in Europa».