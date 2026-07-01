La Roma blinda tutti i big, Gasperini alza il muro e respinge tutte le offerte! Addio storico a Bruno Conti, è la fine di un’era

La Roma su dettame di Gian Piero Gasperini ha respinto le offerte per tenersi stretta tutti i big. Intanto, con l’addio di Bruno Conti è la fine di un’era

La sessione estiva del calciomercato della Roma si apre sotto il segno della continuità e della fermezza strategica. Per la terza volta nel giro di pochi mesi, la proprietà americana guidata da Dan e Ryan Friedkin ha sposato totalmente la linea dettata dal tecnico Gian Piero Gasperini. L’allenatore – secondo il Corriere dello Sport – ha ottenuto la conferma in blocco dello “zoccolo duro” della squadra arrivata terza nell’ultimo campionato, respingendo l’idea di cedere i pezzi pregiati per fare cassa. Durante i vertici societari, il mister era stato chiaro con la dirigenza: «Teniamoli tutti, solo così potremo costruire basi solide per il futuro e ambire davvero a vincere».

Il muro giallorosso: da Svilar a Koné e Soulé

Superata la delicata scadenza del 30 giugno, la Roma ha confermato l’incedibilità dei suoi campioni di fronte a numerosi sondaggi gestiti dai direttori sportivi Massara e D’Amico. Per il portiere Mile Svilar, finito nel mirino di Chelsea e Juventus, la valutazione è stata fissata ad almeno 60 milioni di euro. Discorso analogo per la difesa, dove l’Inter ha tentato l’affondo per N’Dicka e Gianluca Mancini. In merito, Gasperini è stato categorico: «Mancio non se ne va, gliel’ho già detto. Può fare quello che vuole l’Inter, ma se un giocatore vuole rimanere, rimane».

Anche a centrocampo e in attacco la linea societaria non cambia. L’Atletico Madrid si è visto rifiutare una proposta per Manu Koné, mentre per Donyell Malen e Matías Soulé sono stati rispediti al mittente i sondaggi provenienti dalla Germania e dalle ricche sirene arabe. A confermarlo è stato l’agente dell’argentino, Guastadisegno, che ha dichiarato: «Non ne sono mai arrivate». La forza del club poggia anche sul patto stretto dagli stessi calciatori nello spogliatoio: «Restiamo tutti». Tra questi ci sono anche Dybala, Pellegrini e Celik, i cui contratti sono in via di imminente rinnovo per dare l’assalto allo scudetto nel secondo anno dell’era Gasp.

Il caso Pisilli: la Roma fa muro contro il Porto

Tra i giovani talenti più protetti spicca il nome di Niccolò Pisilli. Il centrocampista classe 2004, cresciuto nel vivaio di Trigoria, è considerato un punto fermo intoccabile per il futuro del club. Nelle ultime ore, il Porto si era spinto a offrire ben 25 milioni di euro per il suo cartellino. I Friedkin hanno rifiutato fermamente l’offerta dei portoghesi, così come accaduto nei giorni scorsi per i tentativi effettuati da Como e Milan.

La fine di un’era: Bruno Conti saluta dopo 53 anni

La giornata ha fatto registrare anche un momento di profonda commozione extracalcistica. Bruno Conti ha dato ufficialmente l’addio alla Roma, chiudendo una leggendaria storia d’amore durata ben 53 anni. Giunto alla scadenza del contratto, l’ex campione del mondo ha svuotato il suo ufficio, salutando l’ambiente in lacrime:

“Grazie a tutti, io penso che a tutto c’è un inizio e a tutto c’è una fine. È chiaro che oggi, andando via da Trigoria e togliere tutto quello che era mio nell’ufficio, c’è stata tanta emozione, anche con tutti i dipendenti che erano presenti a Trigoria. Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po’ vecchi e voglio godermi un po’ la mia salute, mia moglie, la mia family”