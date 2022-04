Allo Stadio Olimpico, il match valido per il ritorno dei quarti della Conference League 2021/2022 tra Roma e Bodo/Glimt: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Olimpico, Roma e Bodo/Glimt si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale della Conference League 2021-2022.

Sintesi Roma Bodo/Glimt 2-0 MOVIOLA

1′ INIZIA IL MATCH – Primo pallone giocato dalla formazione giallorossa.

2′ CALCIO D’ANGOLO ROMA – Il primo corner della partita è della formazione di casa.

4′ CALCIO D’ANGOLO ROMA – Altro calcio d’angolo per la formazione giallorossa.

5′ GOAL ROMA – Goal di Tammy Abraham che la raccoglie la respinta del portiere sugli sviluppi del calcio d’angolo.

6′ OCCASIONE ABRAHAM – Tiro che termina nelle braccia del portiere.

10′ ROMA IN POSSESSO – La Roma conduce questi primi minuti di partita sulle ali dell’entusiasmo.

13′ OCCASIONE MKHITARYAN – Tiro dal limite dell’area che termina largo.

15′ OCCASIONE MKHITARYAN – Destro da fuori che sfiora il palo alla destra di Haikin.

16′ GRANDE OCCASIONE ABRAHAM – Bellissimo taglio del bomber giallorosso che colpisce il pallone di tacco che termina di un soffio fuori.

20′ OCCASIONE ZANIOLO – Tiro da fuori che termina abbondantemente alto.

22′ GRANDE OCCASIONE PELLEGRINI – Tacco del centrocampista giallorosso e ottimi riflessi di Haikin che impediscono la rete.

23′ GOAL ROMA – Bellissima azione della formazione giallorossa: Pellegrini lancia Zaniolo che a tu per tu con Haikin non sbaglia e mette il pallone in rete.

24′ OCCASIONE ZANIOLO – Il calciatore giallorosso entra in area di rigore, ma spara il pallone sopra la traversa.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Roma Bodo/Glimt 2-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 5′ Abraham (Roma)

AMMONITI:

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo; Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Vina, Kumbulla, Oliveira, Maitland-Niles, Veretout, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Pérez, Afena-Gyan. All. Mourinho

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Solbakken. A disposizione: Smits, Kvile, Larsen, Fet, Konradsen, Mvuka, Pellegrino, Nordas, Boniface. All. Knutsen

ARBITRO: Josè Maria Sanchez (Spagna)