Roma Brighton, Sacchi: «De Rossi e De Zerbi, allenatori italiani che divertono»

Roma-Brighton in Europa League sarà un confronto appassionante, Sacchi ha parlato della sfida tra De Rossi e De Zerbi

Roma-Brighton in Europa League sarà un confronto appassionante, anche perché mette di fronte due tecnici giovani e innovativi come Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi. Ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport il decano dei mister, Arrigo Sacchi.

LA GARA COL BRIGHTON – «Il Brighton è una squadra molto giovane che viene da una brutta sconfitta in Premier contro il Fulham. Non è nel suo periodo migliore. I loro punti di forza sono pressing, possesso palla e velocità. Bisogna contrastarli sul piano del pressing e del recupero immediato del pallone per fare in modo che non siano loro a dettare il ritmo della partita».

LA ROMA OGGI – «Con Mourinho devo ammettere che la Roma non era mai stata spettacolare. Una squadra molto staccata in classifica, mentre adesso si è avvicinata e secondo me può proseguire la scalata e arrivare a un posto in zona Champions».

I CAMBIAMENTI – «Con Mourinho la squadra si basava soprattutto sulla forza, adesso si cercano le trame di gioco. Prima c’era molto nervosismo, tutti a protestare con l’arbitro. Ora, invece, mi sembra che la Roma sia diventata una squadra più educata in campo. De Rossi ha tranquillizzato un ambiente che era sempre in fibrillazione, ha dato un chiaro indirizzo di gioco e ha recuperato elementi importanti».

DE ROSSI – «Lui aveva avuto un’esperienza negativa alla Spal, ma era subentrato a stagione in corso e non aveva costruito la squadra. Lo considero un ragazzo intelligente e un tecnico preparato, dunque il suo cammino non mi stupisce. Adesso, però, è il momento di accelerare, e lo sa pure lui. De Zerbi ha fatto più esperienze di lui, penso soprattutto a quella in Ucraina. Ma nel complesso si tratta di due allenatori italiani, giovani, con chiare idee di gioco, che pensano a divertire la gente attraverso un calcio propositivo e moderno. Finalmente».