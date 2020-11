Roma, caccia al nuovo direttore sportivo: è corsa a tre

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, ecco i tre nomi più accreditati per il ruolo

La nuova Roma capeggiata da Friedkin è ancora alla ricerca di un direttore sportivo. Sono ormai fuori dalla lista del presidente giallorosso i nomi di Rangnick, Emenalo e Boldt e ora, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero rimasti in tre in corsa.

Si tratta di Campos, Sartori e Berta. Il primo sta rompendo con il Lille, ma non vorrebbe trasferirsi nella Capitale per non perdere la cittadinanza di Montecarlo. Il responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, invece, ha il contratto in scadenza ma avrebbe già rifiutato offerte provenienti da PSG e Lione. Difficile anche la strada che porta a Berta che non vorrebbe lasciare l’Atletico Madrid dopo anni di buoni risultati.