Roma, cooperativa del gol: già in 10 a segno

La Roma dovrà fare a meno di Dzeko, ma potrà contare su un gruppo che trova spesso il gol

Per la partita di Marassi contro il Genoa, la Roma dovrà fare a meno di Edin Dzeko risultato positivo al Covid-19. Al suo posto, al centro dell’attacco ci sarà Borja Mayoral ma Paulo Fonseca può contare su una squadra che trova la via della rete con tanti elementi.

Oltre a Dzeko infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono 9 i giallorossi che hanno segnato in questo inizio di stagione con Pedro capocannoniere della squadra a 4 gol. In totale, 11 gol sono arrivati dall’attacco, 5 dalla difesa e 4 dal centrocampo.