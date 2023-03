Roma, da Pellegrini a Belotti: le condizioni dopo gli infortuni

Le ultime novità sulle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti dopo la gara di Europa League

Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti dopo la vittoria per 2-0 nella gara d’andata di Europa League contro la Real Sociedad.

Per l’attaccante è stata riscontrata la rottura del polso, un infortunio che sicuramente non gli permetterà di essere a disposizione di Mourinho nella prossima gara di Serie A. Stesso discorso per Pellegrini, dimesso oggi dall’ospedale con 30 punti di sutura alla testa. Il capitano della Roma è in dubbio anche per la sfida di ritorno di Europa League.