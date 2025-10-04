Roma, Dan Friedkin torna nella Capitale: previsto confronto con Gasperini. E a gennaio… Il presidente giallorosso vuole stilare un piano

Silenzioso, riservato, ma sempre presente nei momenti che contano. Dan Friedkin si prepara a tornare a Roma. Dopo la trasferta di Firenze, la squadra giallorossa potrebbe trovare ad attenderla a Trigoria il suo presidente, “Top Dan”, pronto a fare il punto della situazione e a tracciare la rotta per il futuro.

L’arrivo del patron americano nella Capitale seguirà un importante impegno istituzionale. Mercoledì e giovedì, Friedkin parteciperà a nome della Roma alla 32ª assemblea generale dell’ECA, l’associazione dei club europei di cui è membro del comitato esecutivo. Un vertice per discutere dei massimi sistemi del calcio, dai calendari affollati al dialogo con la UEFA.

Subito dopo, però, l’attenzione si sposterà interamente sulle questioni di casa. L’agenda di Friedkin a Trigoria sarà fitta: è previsto un incontro con la dirigenza, dal ds Massara al senior advisor Ranieri, e un confronto diretto con il tecnico Gasperini, con cui esiste un rapporto schietto e sincero. L’obiettivo è stilare un piano strategico di medio-lungo periodo, definendo le mosse per il mercato di gennaio e non solo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

L’ultima visita del presidente, a fine agosto, aveva lasciato un po’ di amaro in bocca: il suo arrivo non era bastato a sbloccare trattative complesse come quella per Sancho. Storicamente, però, la sua presenza a Roma ha sempre coinciso con momenti decisivi, come esoneri o nomine cruciali. Chissà che questa non sia l’occasione per affrontare un altro nodo strategico: la questione commerciale. Dopo l’addio al ricco contratto con Riyadh Season, la maglia della Roma è ancora senza un main sponsor. Un vuoto che pesa sui ricavi in un momento in cui ogni milione è fondamentale per rispettare i paletti del fair play finanziario ed evitare cessioni dolorose. La visita del presidente potrebbe portare la svolta tanto attesa.