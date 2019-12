Anche grazie a Diawara, la Roma imposta molto bene. Il doppio mediano funziona bene, con un palleggio sicuro

Ormai Fonseca sta dando continuità al 4231, con la mediana della Roma formata da Veretout e Diawara. Oltre alla solidità a centrocampo, in queste settimane è nettamente cresciuta la fase di impostazione dei giallorossi, cosa vistasi già contro l’Inter.

Un esempio nella slide sopra, che rappresenta un scaglionamento in avvio di azione. Diawara si abbassa in mezzo ai difensori centrali, con Veretout più alto. Si forma un rombo arretrato, che vuole fare uscire l’avversario nel pressing per trovare spazi alle spalle della linea avversaria.