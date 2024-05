Atalanta, De Roon: «È il giorno più importante della mia carriera, dobbiamo godercelo. Per VINCERE...»

Le parole di Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, nel pre partita della semifinale contro il Marsiglia

Marten De Roon ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Atalanta-Marsiglia.

PAROLE – «Questa è la partita più bella e importante della mia carriera. Dobbiamo goderci questa serata a Bergamo e fare tutto per vincere. Ho dormito bene ieri notte e nel pomeriggio mi sono riposato bene. Ora sono teso ma è una cosa normale. Abbiamo voglia, il pubblico di spingerà come sempre. Non capita ogni giorno di giocare una partita come questa, una semifinale europea. Dobbiamo godercela».