Roma, Mourinho chiede due colpi per gennaio

Il tecnico portoghese ha chiesto due rinforzi alla Roma per il calciomercato invernale. Non ci saranno però grossi nomi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sconfitta con il Bodo Glimt ha fatto scattare l’allarme rosso in casa Roma. I giallorossi, nel mercato di gennaio, sono pronti a muoversi per accontentare Mourinho e regalargli due nuovi acquisti.

Un terzino destro e un centrocampista di ricambio sono le richieste del tecnico portoghese. Da escludere, però, l’arrivo di grandi nomi.