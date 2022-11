Roma, bivio Dybala: operazione risalita e quella clausola

Paulo Dybala è stato il grande acquisto della Roma in estate, contratto triennale con opzione e… clausola qualora non dovesse arrivare in Champions

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione dei giallorossi deve essere quella della risalita. L’obiettivo Champions è importante anche per trattenere l’argentino visto che ha una clausola d’addio a 20 milioni.