Dybala guida la Roma e punta l’Argentina, è una Joya Mondiale

Paulo Dybala sta guidando la Roma in Serie A e non solo, il suo rendimento è in crescita e il Mondiale è l’obiettivo a breve termine.

Colpisce e trascina così la Joya sta convincendo tutti. Nonostante qualche acciacco accusato nelle ultime settimane, il gioco giallorosso è cambiato tanto con lui in campo. Mourinho non gli dà compiti e lo lascia libero di mettere il suo estro a servizio della squadra. E’ una Joya Mondiale e Scaloni osserva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.