Roma, spunta il caso Dzeko: squadra in ritiro, lui alla sfilata di D&G

Edin Dzeko ha posticipato il ritiro a Trigoria per assistere alla festa organizzata da Dolce e Gabbana

La decisione di Di Francesco è arrivata, inevitabile, appena la squadra si è riunita sul pullman. Tutti in ritiro. La sconfitta di Bologna ha lasciato strascichi pesanti nei giallorossi che ora puntano a ricompattarsi e risollevarsi. Dal capoluogo emiliano quindi tutti diretti al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare al meglio la sfida di mercoledì contro il Frosinone.

Sul pullman della squadra però non è salito Edin Dzeko, che con una macchina privata è stato portato a Milano per la festa di Dolce e Gabbana. Un impegno legato agli sponsor, preso da tempo e che non è stato possibile annullare. A giustificare l’attaccante anche il fatto che la decisione è state presa mentre lui era già in viaggio verso Milano. Questa mattina, quindi, il bosniaco si è presentato a Trigoria per il ritiro punitivo.