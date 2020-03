Roma, è sempre rebus terzini: in estate possibile nuova rivoluzione

Roma, in estate nuova rivoluzione nel reparto dei terzini? Petrachi valuta attentamente tutti i profili in rosa: presto le valutazioni

Chi va, chi resta, chi arriverà. L’estate che sta per arrivare scriverà un altro capitolo dalla travagliata storia dei terzini per la Roma. La batteria di quest’anno annovera Spinazzola, Santon, Kolarov, Zappacosta e, da gennaio, Bruno Peres. A loro si aggiunge Florenzi andato in prestito al Valencia.

Saranno fatte delle valutazioni importanti. Kolarov è avanti con l’età, ma se il fisico lo consentirà, la sua esperienza non può che continuare a far bene alla causa giallorossa. Saranno presi in esame i profili di Santon, Spinazzola e Florenzi. Quest’ultimo dovrà valutare cosa è meglio per la sua carriera e, sopratutto, parlare faccia a faccia con Fonseca.

Capitolo Zappacosta: era stato preso in estate per fare il terzino titolare, poi l’infortunio al ginocchio gliel’ha impedito. La volontà di Petrachi è di confermarlo almeno per un’altra stagione dandogli le chiavi della corsia di destra. Il suo recupero, intanto, prosegue al meglio. Allo stesso tempo Bruno Peres sta dando garanzie importanti a Fonseca: non è esclusa una sua permanenza.