Roma, Europa League fondamentale: ecco perchè potrebbe dare la svolta al club

L’Europa League per la Roma sarà un crocevia fondamentale: ecco perchè potrebbe far svoltare i giallorossi

L’Europa League per la Roma diventerà un obiettivo fondamentale. La coppa europea ripartirà ad agosto quando tutti i campionati nazionali saranno ultimati e la strada da percorrere per i giallorossi sarà una e una sola: arrivare in finale e vincere il trofeo.

Sollevare la Coppa per la gloria, certamente, ma non solo. Come spiega La Gazzetta dello Sport quest’anno l’Europa League ha già portato 19,75 milioni nelle casse della Roma. Arrivare in finale significherebbe incassare altri 17,4 milioni, ai quali andrebbero poi ad aggiungersi i compensi legati a vari bonus commerciali e alle sponsorizzazioni. Senza dimenticare che la vittoria dell’Europa League garantirebbe ai giallorossi l’accesso alla prossima Champions League.