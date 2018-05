Roma, Di Francesco vince il ‘Premio Bearzot 2018’

Eusebio Di Francesco ha appena vinto il ‘Premio Bearzot 2018’ come miglior allenatore della Serie A

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha vinto oggi il ‘Premio Bearzot 2018‘, dedicato al miglior tecnico della Serie A che si è conclusa solo ieri. Questo riconoscimento è stato promosso dall’Unione Sportiva Acli in collaborazione con la Figc, consegnato dal presidente dell’Acli Damiano Lembi. Dopo la vittoria nel posticipo di ieri sera di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 1-0 (autogol di Gianluca Pegolo), la compagine giallorossa ha consolidato il suo terzo posto a 77 punti (frutto di 23 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte).

Ecco quanto dichiarato dal tecnico originario di Pescara: «Ho sempre cercato di trasferire alla squadra il mio pensiero,non solo di calcio ma anche umano. Questo premio, al di là dell’aspetto tecnico perché ci sono tanti grandi allenatori in Italia, rappresenta il riconoscimento nell’aver cercato di far cambiare qualcosa in un contesto. Un piccolo successo che domani mi auguro possa avvenire anche in campo». Eusebio Di Francesco nel corso della sua carriera ha allenato diverse squadre: Lanciano, Pescara, Lecce e il Sassuolo. Nella compagine emiliana il tecnico abruzzese si è affermato al grande calcio in cinque anni, portando i neroverdi a centrare persino la qualificazione in Europa League.