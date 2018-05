Verdetti Serie A 2018, chi va in Champions League? Chi in Europa League? Chi retrocede in Serie B? Facciamo un ripasso con tutto quello che è successo nella stagione appena finita

La Serie A è finita ieri e già ci manca. Adesso saranno tre mesi di niente, considerando che l’Italia non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale in Russia. Non resta che ripensare alla Serie A 2017-18, che è arrivata all’ultima giornata con ancora qualche verdetto in bilico. Lazio-Inter, per esempio, è stata una sorta di spareggio per andare in Champions League. Napoli-Crotone, invece, è stata la gara più seguita da chi lottava per salvarsi. La Juventus ha vinto lo Scudetto, si sapeva che la Roma era in Champions League e anche della retrocessione del Verona e del Benevento. Mancavano alcuni tasselli da riempire e da ieri tutto è più chiaro in vista della prossima stagione. Andiamo a scoprire tutti i verdetti ufficiali della Serie A 2017-18 a partire dallo Scudetto fino ad arrivare al capocannoniere (o meglio, ai capocannonieri).

Scudetto alla Juventus, il trentaquattresimo della sua storia.

Champions League: qualificate alla fase a gruppi la Juventus (sarà testa di serie in quanto campione), il Napoli, la Roma e l’Inter. Da quest’anno non ci sono preliminari.

Europa League: qualificate la Lazio, il Milan e l’Atalanta. La Dea partirà dal secondo turno preliminare, quindi avrà un turno in più rispetto al Milan del 2017-18.

Retrocesse in Serie B: il Crotone, il Verona e il Benevento.

Promosse in Serie A: l’Empoli, il Parma e una terza da decidere ai playoff (si sfideranno Palermo, Frosinone, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia).

Capocannoniere della Serie A: Mauro Icardi dell’Inter e Ciro Immobile della Lazio, entrambi a ventinove gol.

Vincitrice della Coppa Italia: la Juventus.

Prossima Supercoppa Italiana: Juventus-Milan (il Milan in quanto finalista di coppa), il 12 agosto (luogo ancora da decidere).