Roma, Fonseca: «Pellegrini capitan futuro? Penso proprio di sì»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato del momento dettato dall’emergenza Coronavirus e della Serie A

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sui diversi temi del club giallorosso.

A CASA – «Non è facile, ma con mio figlio e mia moglie, facendo sport, vedendo partite e giocatori. Abbiamo il tempo per tutti adesso».

INIZIATIVE ROMA – «Sono davvero orgoglioso delle iniziative del club in queste settimane, con la fondazione Roma Cares. La Roma è famosa in tutto il mondo per il legame con i tifosi e con la città e in questo momento è più evidente. Mi piacciono queste iniziative, non abbiamo solamente raccolto soldi, il club è stato operativo con gli ospedali e le strutture in difficoltà, acquistando mascherine e materiale sanitario».

TOTTI – «Ovviamente sono molto contento delle sue parole, è una leggenda e avere questo riconoscimento per il lavoro sviluppato è importante. Mi piacciono molto le sue parole».

PELLEGRINI – «Onestamente sì. Penso che Lorenzo ha un carattere forte per essere il capitano. In questo momento abbiamo Dzeko, ma penso che in futuro Pellegrini ha tutte le qualità per essere il capitano della Roma, come ha detto Totti».

ZANIOLO – «Ho parlato con il dottore e le indicazioni sono molto positive. Penso che stia recuperando molto bene».

RIPRESA ATTIVITA’ – «È difficile da dire, ma penso che in questo momento la salute delle persone è più importante. Dobbiamo capire quando avremo tutte le condizioni per riprendere, ma la salute è più importante».