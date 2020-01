Roma, Fonseca può sorridere. Verso il recupero Pastore e Perotti

Roma, Paulo Fonseca può accennare un sorriso. Il portoghese presto avrà a disposizione Perotti e Pastore, verso il recupero

Non è un periodo particolarmente positivo per la Roma. I giallorossi sono adesso attesi dal derby e, come ormai di consueto in questa stagione, si trovano in piena emergenza infortunati.

Paulo Fonseca può tuttavia accennare un piccolo sorriso. Nell’allenamento odierno si è rivisto Mirante, completamente recuperato. Al contempo passi in avanti per Perotti e Pastore, che hanno lavorato parzialmente in gruppo.