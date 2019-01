Roma, anche Francesco Totti partecipa alla 10 Year Challenge! – FOTO

Francesco Totti ha partecipato alla sfida che spopola sui social, la 10 Year Challenge: ecco il prima e dopo dell’ex capitano della Roma – FOTO

In questi giorni sta semplicemente spopolando sui social la moda della 10 Year Challenge. La sfida consiste nel pubblicare due foto, una relativa al 2009 e una del 2019 per far vedere i cambiamenti negli ultimi 10 anni. Alla sfida ha partecipato anche Francesco Totti che ha pubblicato sui social ha foto nella quale ha fatto vedere come sia cambiato in questi anni. Ecco le sue parole: «Qualcosa è cambiato, ma non il cuore e la passione».