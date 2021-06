Roma, Friedkin cerca soci: un fondo americano per puntare alla Champions

Alla Roma serve liquidità e la famiglia Friedkin starebbe cercando soci americani per puntare alla Champions League

Neanche la Roma riesce a scampare alla crisi economica che quasi tutti i club del mondo stanno attraversando a causa anche della pandemia da Covid-19. Il bilancio del club giallorosso, come riporta La Gazzetta dello Sport, denuncia un indebitamento pari a 291,7 milioni e un patrimonio netto negativo di 42,1 milioni riguardante solamente i primi nove mesi. A queste cifre vanno poi aggiunte le perdite da 108,3 milioni.

Numeri in rosso che hanno spinto la famiglia Friedkin a cercare nuovi soci di minoranza. I proprietari della Roma starebbero guardando a dei fondi USA per avere maggiore liquidità e in prospettiva anche soluzioni strutturali così da poter puntare alla Champions League.