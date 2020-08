Roma Friedkin, finanza e mercato per disegnare la nuova squadra in vista della nuova stagione. Il Ceo Fienga è a Londra

La nuova Roma ha iniziato già a progettare la prossima stagione. Il Ceo Fienga – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – si è recato a Londra per poter iniziare il primo vertice della nuova società.

Ci sono novità importanti anche sul mercato: Smalling è l’obiettivo numero uno, mentre i capitolini non vogliono togliere gli occhi da Milik. Friedkin ha una sola missione, far tornare i giallorossi al top sia in Italia che in Europa.