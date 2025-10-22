 Gasperini Roma, il tecnico giallorosso sta facendo molta fatica in casa: numeri davvero allarmanti. Le possibili mosse per invertire il trend
Roma News

Gasperini Roma: la sfida della svolta in casa giallorossa. Il tecnico è chiamato a trovare le giuste contromisure soprattutto fra le mura amiche

La gara di domani rappresenta un crocevia importante per la Roma di Gian Piero Gasperini, chiamata a invertire la rotta in un avvio casalingo tutt’altro che brillante. Quella contro il Viktoria Plzen sarà infatti la sesta partita stagionale all’Olimpico per i giallorossi, reduci da tre sconfitte interne, tutte con il medesimo risultato di 0-1. Una striscia negativa che pesa, soprattutto se si considera la qualità dell’organico e l’ambizione del tecnico piemontese, arrivato nella Capitale per portare una mentalità più aggressiva e propositiva.

Il progetto Gasperini Roma è ancora in fase di assestamento, e le difficoltà emerse tra le mura amiche sono un campanello d’allarme. La Roma sembra soffrire particolarmente contro squadre che adottano un atteggiamento difensivo e attendista. Ne è un esempio lampante la recente sconfitta con l’Inter: padroni del gioco, ma incapaci di perforare la retroguardia nerazzurra, i giallorossi sono stati puniti dopo appena sei minuti da Bonny, senza poi riuscire a trovare la via del gol.

Questo tipo di difficoltà non è una novità nel percorso tattico di Gasperini. Anche ai tempi dell’Atalanta, il tecnico aveva mostrato una tendenza a ottenere risultati migliori in trasferta, dove gli avversari concedevano più spazi. Il problema sembra riproporsi oggi con la Roma, dove però l’ambiente e le aspettative sono ben diversi.

Il match di domani potrebbe rappresentare un punto di svolta nel progetto Gasperini Roma. Il Viktoria Plzen è una squadra ben organizzata ma non impenetrabile, e la necessità di un risultato positivo potrebbe spingere la Roma ad alzare il livello. Gasperini è chiamato a trovare soluzioni più efficaci contro difese chiuse: maggiore imprevedibilità negli ultimi trenta metri, inserimenti dalle seconde linee e più precisione sotto porta saranno elementi chiave.

Il rapporto tra Gasperini e la Roma sta entrando nel vivo, e ogni partita contribuisce a definirne contorni e ambizioni. Un successo convincente in casa, oltre ai tre punti, restituirebbe fiducia alla squadra e al tecnico, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi. La sfida contro il Viktoria Plzen non è solo una partita di coppa: è un banco di prova cruciale per misurare la crescita della nuova Roma targata Gasperini. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

