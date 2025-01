Roma Genoa, le dichiarazioni di Vieira nel post gara

Le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, nel post gara del match contro la Roma di Ranieri. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore del Genoa Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro il Roma del tecnico Claudio Ranieri. Di seguito le sue parole riprese da TMW:

PAROLE – “Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo fatto una partita di grande personalità, non abbiamo concesso occasioni agli avversari. Abbiamo perso Bani e quando è uscito dal campo abbiamo perso esperienza e comunicazione nel reparto, è stato difficile per noi. Dobbiamo continuare a lavorare e andare avanti”



PRIMO TEMPO – “Si può sempre fare di più, il secondo tempo abbiamo gestito male il pallone, poi la qualità della Roma ha fatto la differenza”.



MASINI – “Il ragazzo è cresciuto qui ed è questo che noi vogliamo vedere, la passione e la determinazione di voler giocare in questa squadra”.



MONZA – “Partita importante, ma non più delle altre, come quella di stasera. Oggi non abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo trovato una squadra fortissima di fronte a noi”.