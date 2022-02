Roma Genoa, espulso Ostigard: salta il match con la Salernitana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore rossoblù Ostigard è stato espulso in Roma-Genoa: il calciatore salterà il match con la Salernitana

Brutte notizie per il Genoa. Dopo aver perso Bani per infortunio contro la Roma, al 69′ è stato espulso anche Ostigard che aveva preso proprio il posto del difensore uscito per un problema fisico.

Il neo arrivato in casa Grifone ha atterrato Felix involato a rete e l’arbitro ha sventolato il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Il Genoa dovrà ora fare a meno di Ostigard nell’importante match salvezza contro la Salernitana di settimana prossima.