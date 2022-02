Roma, Giannini: «Mou resta un grande allenatore. Verona pericoloso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giuseppe Giannini, ex centrocampista della Roma, ha analizzato la prossima sfida di campionato dei giallorossi con il Verona

Ai microfoni de L’Arena, Giuseppe Giannini ha così analizzato la sfida tra Roma e Verona.

DICHIARAZIONI – «Mourinho è un grande allenatore ma per la prima volta si trova ad affrontare un campionato anonimo. Verona? I giallorossi devono stare in guardia, Tudor bravissimo. Caprari? Ero il suo primo allenatore, anzi lo era Pruzzo. È tecnico e rapido, se scende in campo sciolto come con l’Udinese segnerà e farà segnare ancora molto».