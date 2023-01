Roma, il primo allenamento di Solbakken

Il primo allenamento da calciatore della Roma per Ola Solbakken, attaccante norvegese arrivato dal Bodo Glimt

Sul suo profilo twitter, la Roma ha pubblicato il primo allenamento del 2023, che è coinciso con la prima apparizione in campo di Ola Solbakken.

Il primo allenamento del 2023 💪

Il primo allenamento di Ola Solbakken 🇳🇴#ASRoma pic.twitter.com/x1z9tyqmFq — AS Roma (@OfficialASRoma) January 1, 2023

Dopo tante sedute in solitaria, determinate dal rifiuto del Bodo Glimt di lasciarlo libero nonostante il campionato in Norvegia fosse già finito, l’attaccante 24enne ha iniziato a lavorare in gruppo. Dove si è rivisto anche Andrea Belotti, chiamato a un 2023 che lo possa riproporre con maggiore continuità come una delle risorse a disposizione di José Mourinho.